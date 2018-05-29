NASA начинает форсировать подготовку к своей Лунной программе. Космическое агентство намерено в конце года начать закупку мест для своих грузов на частных спускаемых аппаратах, которые отправятся на Луну в ближайшие пару лет.

Напомним, что основатель Amazon Джефф Безос пообещал использовать свой космический проект Blue Origin для поиска на Луне мест, пригодных для обитания человека.

О новой инициативе НАСА сообщает ТАСС со ссылкой на Space.com.



"Мы считаем необходимым как можно быстрее получить возможность доставлять на поверхность Луны с помощью посадочных модулей свои грузы. И мы считаем, что такую возможность нам могут предоставить частные компании", - заявил заместитель помощника директора NASA Джейма Ройтер.

С помощью их модулей, по словам Ройтера, NASA на первом этапе - до конца 2021 года - хотело бы доставлять на Луну по 10 кг своих грузов.

"Мы намереваемся заключить такие контракты к концу текущего календарного года. Мы понимаем, что для того, чтобы подобные коммерческие услуги стали реальностью, NASA должно быть в числе ведущих заказчиков", - добавил Ройтер.

NASA для доставки грузов на Луну пока устроят как небольшие спускаемые модули, так и аппараты средних размеров - массой от 500 кг до 1 т. Предполагается, что в дальнейшем компании смогут предложить аппараты, способные доставлять на спутник Земли и астронавтов, в таком случае их масса уже возрастет до 6 т. Ройтер также не исключил, что ведомство будет вести разработки своего посадочного модуля.

Ранее "Страна" рассказывала, что в НАСА показали робота, который будет бурить красную почву планеты Марс.