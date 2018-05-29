Во вторник, 29 мая, в Украине ожидается солнечная и сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

Фото: meteo.gov.ua

На севере и в центральной части Украины днем воздух прогреется от +25 до +27 градусов. Ночью температура опустится до 12-14 градусов выше ноля.

На юге страны прогнозируют жару до +28 градусов днем и ночную прохладу от +13 до +15 градусов.

На востоке также будет солнечно, но воздух днем не прогреется выше +24. А ночью будет прохладно - от +11 до +13.

Дождей не обещают и на западе Украины, где днем будет +26... +28 градусов, а ночью от +10 до +13.

Также практически на всей территории Украины сохраняется высокая пожароопасность.

Ранее "Страна" сообщала, что в США погибли два репортера, делающие репортаж об урагане Альберто.

Также мы сообщали, что синоптик обещает похолодание в Украине после почти недели летней жары.