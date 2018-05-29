Народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко прокомментировал информацию о том, что российский суд санкционировал его заочный арест.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Я новость об этом принял нормально, потому что много делаю для защиты Украины в информационном пространстве, строим вместе с нашей партией законы, которые нужны для укрепления обороноспособности. Поэтому я вижу, что россияне оценили мои скромные усилия в деле защиты интересов Украины. Поэтому я нормально отношусь к таким решениям, они имеют информационно-пропагандистскую составляющую, потому что я достаточно известный в России политик, они меня сами таким сделали, поэтому будем жить дальше. Ничего плохого в этом не вижу", - сказал политик.

Напомним, что Басманный суд Москвы 22 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Геращенко. Его обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием СМИ или интернета".

Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца с момента экстрадиции либо задержания Геращенко на территории РФ.

Как сообщала "Страна", Россия заочно арестовала нардепа Парасюка и еще троих граждан Украины.

Напомним также, что украинский пранкер, рассказавший о сотнях трупов в Кемерово, заочно арестован и объявлен в международный розыск.