Незаметно наступила новая реальность, которая коснется всех туристов. С 25 мая 2018 года на всей территории Евросоюза начал действовать закон General Data Protection Regulation (GDPR), который внес множество изменений в уже действующие статьи и директивы, касающиеся персональных данных.

GDPR может дать обратный эффект, навредив не только жителям Союза, но и его гостям. Один из разделов GDPR запрещает публикацию изображений третьих лиц без их осведомленного согласия, сообщает портал Точка со ссылкой на computerra.ru

Если кто-то чужой все-таки попал в объектив камеры, необходимо взять с него письменное разрешение на публикацию материала в социальной сети. Если же это невозможно, то у фотографа остаётся два варианта для выхода из сложившейся ситуации, первый заключается в отказе от публикации материала в социальных сетях, а второй сводится к размытию лиц случайных прохожих.

По сути, закон полностью убивает сюжетную фотографию. Уходит в прошлое целая эпоха, создавшая известнейшие фотографии, отражающие жизнь Европы. Достопримечательности европейских городов будет очень трудно сфотографировать, не нарушая при этом закон.

Помещая то или иное фото ещё будучи за рубежом, следует быть готовым к серьезным неприятностям, которые могут возникнуть на границе. Конечно, этот запрет несложно будет обойти, ведь пользователь может делать публикации уже после возвращения из путешествия. Кроме того, закрытые аккаунты в социальных сетях не будут отображаться при прохождении по ссылке того или иного хэштега и это тоже один из простых вариантов обхода закона GDPR.

Это распространяется и на съемки с помощью видеорегистратора в машине. Вы проехали по людной улочке - и у вас на записи оказались сотни лиц прохожих. Опубликовать это видео в любой форме вы уже не сможете. Запрет на использование видеорегистраторов уже несколько лет существует в некоторых странах Европы, но теперь это распространено, по сути, на всю территорию ЕС.

Закон GDPR предусматривает весьма жесткое наказание для нарушителей: от крупного штрафа до тюремного заключения. Так что пора начинать при поездках в Европу пересматривать свои фото- и видеопривычки, чтобы не оказаться в очень неприятной ситуации. И совершенно непонятно, как этот закон в Европе будет работать, например, в отношении репортажной съемки.