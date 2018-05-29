Во вторник, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с последним рабочим днем (25 мая) доллар США подорожал на четыре копейки, евро сбросил в цене сразу девять копеек, а рубль практически стоит на месте.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подорожал до 26,14 грн.

Евро потерял девять копеек и снизился до 30,52.

Российский рубль сегодня идет по 0,424.

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ просят депутатов принять законы под кредиты МВФ до летних каникул.

Также мы рассказывали, что в Нацбанке заявили о новых планах сотрудничества с МВФ. По мнению НБУ объем поддержки Украины со стороны МВФ может составить $5,5 млрд.