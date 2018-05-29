Заместитель Ким Чен Ына в Трудовой партии КНДР Ким Ен Чол совершит визит в США, чтобы провести прямые переговоры с администрацией Трампа о проведении саммита лидеров двух государств.

Ким Ен Чол прибыл в Пекин, чтобы оттуда отправиться в США. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на источники южнокорейского агентства "Ренхап". Ким Ен Чол уже зарезервировал билет на рейс в Нью-Йорк.

Как ожидается, Ким Ен Чол проведет переговоры с госсекретарем Майком Помпео, на которых политики окончательно договорятся о встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Саммит глав государств, как ожидается, состоится в Сингапуре 12 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решил отказаться от запланированных переговоров с Ким Чен Ыном. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого Дональд Трамп сказал, что не исключает, что саммит КНДР - США все же состоится.

Ранее "Страна" сообщала, что в США передумали вводить новые санкции против Северной Кореи.