Кошмар для вратаря английского Ливерпуля Лориса Кариуса, который допустил два чудовищных ляпа в финале Лиги чемпионов против Реала, продолжается. Продолжается даже после того, что он извинился перед всеми за ошибки.

Кариус признал, что потерял сон и до сих пор вспоминает нелепые моменты стоившие его команде Кубка.

Об этом Кариус написал в своем Twitter.

"На самом деле я до сих пор не спал... Моменты все еще повторяются снова и снова... Мне бесконечно жаль моих товарищей по команде, поклонников и весь персонал. Я знаю, что я испортил все двумя ошибками...", - написал Кариус.

Фото: twitter.com/LorisKarius

Однако кое-кому извинений вратаря оказалось мало, и на голкипера обрушился вал угроз и оскорблений в соцсетях. Он начал получать угрозы, в том числе и такие "Я хочу убить твою девушку" и "Надеюсь, твои дети умрут от рака".

После этого английская полиция взяла семью вратаря под защиту и начала расследование по факту угроз, передает The Telegraph.

Ранее "Страна" сообщала, что Юрген Клопп после проигранного финала ЛЧ, заявил что команда поддержит вратаря.