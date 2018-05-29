Во вторник, 29 мая спасатели продолжают борьбу с лесным пожаром в Херсонской области, который охватил уже 130 гектаров вблизи села Раденск Олешковского района. Для борьбы с огнем снова начали использовать авиацию, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 29 мая наблюдаются отдельные очаги горения. К ликвидации пожара привлечены 209 человек и 72 единицы техники, из них от ГСЧС 131 человек и 37 единиц техники, в том числе 3 единицы авиационной техники (от ГСЧС - 2 самолета АН-32П, от Минобороны - вертолет МИ-8), от лесного хозяйства 78 человек и 35 единиц техники", - заявили в ГСЧС.

До вечера понедельника, авиацией было осуществлено 27 сбросов воды (105 тонн воды), а именно: на вертолете МИ-8 МО Украины 18 сбросов (36 тонн воды) и самолетами АН-32П ДСНС 9 сбросов (69 тонн воды).

В 20.20 тушения пожара авиацией было приостановлено на ночное время.

На помощь спасателям были направлены 27 человек личного состава и 10 ед. техники повышенной проходимости ГУ ГСЧС Запорожской и Николаевской областей, дополнительно приведены в готовность подразделения ГУ (У) ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 40 человек личного состава и 10 ед. техники повышенной проходимости.

Напомним, что 28 мая, около 13.30 на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса. По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства продолжается тушение низового пожара на площади около 100 га в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах. Верхового пожара не наблюдалось, угрозы населенным пунктам не было.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.