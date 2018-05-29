Во вторник, 29 мая пройдет внешнее независимое оценивание (ВНО) по иностранным языкам. Абитуриенты сдадут тесты по испанскому, немецкому, французскому языкам.

Об этом сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50.

Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Пропуск участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

- паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатают с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент к пункту проведения ВНО допущен не будет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове абитуриентка начала рожать прямо во время написания ВНО.

Также мы рассказывали, что на ВНО по украинскому языку и литературе не допустили 167 абитуриентов.