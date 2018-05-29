Сегодня абитуриенты пройдут тесты ВНО по иностранным языкам
Во вторник, 29 мая пройдет внешнее независимое оценивание (ВНО) по иностранным языкам. Абитуриенты сдадут тесты по испанскому, немецкому, французскому языкам.
Об этом сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50.
Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.
Пропуск участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:
- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,
- паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатают с информационной страницы.
В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент к пункту проведения ВНО допущен не будет.
Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове абитуриентка начала рожать прямо во время написания ВНО.
Также мы рассказывали, что на ВНО по украинскому языку и литературе не допустили 167 абитуриентов.