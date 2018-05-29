В администрации Трампа приняли решение не расширять санкции против Северной Кореи на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Об этом передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным одного из источников, в Белом доме были готовы объявить о новых санкциях против КНДР во вторник, 29 мая, однако приняли решение отложить их введение на неопределенный срок.

Министерство финансов США подготовило пакет санкций, которые затронули бы более 30 лиц. В списке, в частности, есть российские и китайские организации.

Источники отметили, что санкции должны были стать ответом на агрессивную риторику северокорейских властей, которая побудила Трампа неожиданно отменить встречу с Ким Чен Ыном. Однако через некоторое время появились сообщения, что саммит США и КНДР, как и планировалось ранее, пройдет 12 июня в Сингапуре.

Ранее "Страна" сообщала о новом повороте с саммитом США и КНДР. Вашингтон отправил в Сингапур группу переговорщиков.