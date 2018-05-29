Во вторник, 29 мая, в Киеве стартует турнир памяти выдающегося тренера киевского "Динамо" и сборной СССР Валерия Лобановского.

XV Международный футбольный турнир памяти Валерия Лобановского будет проходить с 29 по 31 мая. Вместе с командой Украины U-19 участие в соревнованиях примут молодежные сборные Израиля, Греции и Словении, передает официальный сайт клуба.

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков вызвал для участия в турнире двадцать футболистов, среди которых шесть игроков киевского "Динамо": голкипер Владислав Кучерук, защитники Виталий Миколенко и Денис Попов, полузащитники Сергей Булеца и Денис Янаков и нападающий Георгий Цитаишвили.

Торжественное открытие турнира и церемония возложения цветов к памятнику легендарному тренеру состоится 29 мая в 10:00.

Матчи юбилейного мемориала Лобановского пройдут в два дня. 29 мая на стадионе "Колос" в Борисполе Греция встретится со Словенией (начало поединка - в 15.00), а в 18.00 на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского выйдут сборные Украины и Израиля.

31 мая состоятся поединки за призовые места. В случае победы украинцев в первой игре финал турнира начнется в 18.00 на стадионе "Динамо", а матч за третье место - в 15.00 на "Колосе" в Борисполе. Если же подопечным Александра Петракова не удастся обыграть израильтян, то в 18 часов на "Динамо" состоится поединок за бронзовые награды, а финальный матч начнется в 15.00 в Борисполе.

В первых двух турнирах Лобановского участвовали клубные команды, потом однажды - национальные сборные. С тех пор и до сегодняшнего дня за главный приз соревнуются молодежные сборные разных стран.

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