Президент Палестины Махмуд Аббаса выписалcя из больницы, и заявил, что с ним все в порядке и что он планирует сразу же приступить к работе. Напомним, что Аббаса госпитализировали три раза за неделю.

По данным телеканала ABC, вышедший из больницы Аббас "говорил бодрым голосом".

"Я благодарю бога за то, что меня выписали из больницы. Я совершенно здоров и планирую приступить к работе завтра", - сказал он.

Аббас проходил лечение от воспаления легких, которое было диагностировано у 83-летнего президента после операции на ухе.

Его госпитализация вызвала дискуссию о том, что у лидера Палестины нет явного преемника, а механизмы передачи власти, которые могли бы надежно работать в условиях внутрипалестинского раскола так и не были созданы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Израиле заявили, что лидер Палестины Махмуд Аббас был агентом КГБ.