На южное побережье США обрушился субтропический ураган "Альберто". И уже появились первые жертвы разгула стихии. Трагедия разыгралась в округе Полк, штат Северная Каролина.

Вчера, 28 мая, здесь погибли два журналиста регионального канале WYFF News 4, которые снимали сюжет об урагане. Телеведущий Майк Маккормик и фотограф Аарон Смельцер, сделали свой последний репортаж. Об этом сообщает Twitter канала.

На их машину обрушилось дерево, и шансов спастись не было.

"Майк Маккормик и фотожурналист Аарон Смельцер погибли в понедельник, когда дерево упало на их внедорожник. Все мы в WYFF News 4 скорбим. Мы семья", - заявили на канале.

Фото: twitter.com/wyffnews4

Напомним, что власти Кубы в минувшие выходные эвакуировали более 11 тысяч человек из-за субтропического шторма "Альберто", обрушившегося на западную и центральную части страны. Из-за проливных дождей оказались подтоплены низменности в провинциях Артемиса, Матансас, Пинар-дель-Рио, Санта-Клара и Санкти-Спиритус. Позже ураган добрался до Флориды и направился на север.

Ранее "Страна" сообщала, что ураганный ветер сдул с полосы самолет в аэропорту Астаны.

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