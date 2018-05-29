В истории с отравлением в Солсбери отца и дочери Скрипалей не все так радужно, как казалось после их выписки из больницы. Лечащие врачи Сергея и Юлии Скрипаль признались, что осложнения могут дать о себе в любой момент и что долгосрочных прогнозов состояния их здоровья сделать нельзя.

Об этом сообщает Reuters.

"Честный ответ на вопрос, что будет с пациентами - мы не знаем", - признала директор больницы Кристин Бланшард.

Ее коллега Стивен Юкес, консультант по интенсивной терапии заявил, что выздоровление вообще можно считать чудом.

"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - сказал Стивен Юкс.

Ранее "Страна" сообщала, что Юлия Скрипаль записала первое видеобращение.