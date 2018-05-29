Отравление Новичком. Врачи не знают, что будет со здоровьем Скрипалей
В истории с отравлением в Солсбери отца и дочери Скрипалей не все так радужно, как казалось после их выписки из больницы. Лечащие врачи Сергея и Юлии Скрипаль признались, что осложнения могут дать о себе в любой момент и что долгосрочных прогнозов состояния их здоровья сделать нельзя.
Об этом сообщает Reuters.
"Честный ответ на вопрос, что будет с пациентами - мы не знаем", - признала директор больницы Кристин Бланшард.
Ее коллега Стивен Юкес, консультант по интенсивной терапии заявил, что выздоровление вообще можно считать чудом.
"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - сказал Стивен Юкс.
Ранее "Страна" сообщала, что Юлия Скрипаль записала первое видеобращение.
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