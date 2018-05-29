Оперативники МВД России задержали в Москве уголовного авторитета Гурама Чихладзе, известного также как Квежоевич, который контролирует карманных воров столицы России.

Чихладзе контролирует целый ряд бригад барсеточников, чья деятельность может испортить впечатление от России у гостей, которые прибудут на ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

С авторитетом уже провели разъяснительную работу на предмет воровской активности в период проведения чемпионата мира 2018 года в России, сообщает Росбалт.

Опасаясь покушения, Гурам передвигается на бронированной машине с охраной. Телохранители непременно сопровождают его в рестораны, ночные клубы, торговые центры.

Чихладзе почему-то решил вспомнить о лихих 90-х, т. к. ведет себя крайне вызывающе. Вместе с охранниками он не раз участвовал в стычках с охраной, официантами и т. д.

Цитируя источник в правоохранительных органах, агентство сообщает, что 23 мая Гураму Чихладзе исполнилось 34 года, данное событие криминальный авторитет решил отметить в одном из ресторанов на улице Большая Пироговская в Москве.

Подозревая, что на мероприятие могут пожаловать гости в погонах, Квежоевич сделал хитрый ход. К началу празднества он позвал гангстеров, не имеющих воровских званий, в то время, как близкий друг Гурама Георгий Калашян, известный как Котик младший, а также прочие авторитеты, должны были пожаловать гораздо позже.

Оперативники об этом не знали и нагрянули в ресторан вскоре после того, как прозвучали первые поздравления. Поэтому в зале они застали только одного "вора в законе" - самого именинника. Отдыхающих бандитов задержали, после чего с ними провели профилактические беседы. Особенно долгой она была с Чихладзе.

Это уже второе задержание "законника" за последнее время. Третье, вероятно, закончится арестом.

Ранее "Страна" сообщала, что во время матчей чемпионата мира по футболу армия России начнет в небе операцию "Силок", а также о том, что ФИФА начала заключительный этап продажи билетов на ЧМ - 2018.