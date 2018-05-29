Трем участникам погрома на рынке у станции метро Лесная в Киеве объявили о подозрении. Об этом сообщил спикер УНА-УНСО Назар Приходько в facebook.

"Задержанным вчера, 27.05.2018 у "Дарынка" на Лесной трем ребятам объявили подозрение по статье 296 ч.4 (от 3 до 7 лет), - написал он.

По его данным, они сейчас находятся в ИВС на Косогорном переулке. Меру пресечения задержанным будут избирать 29 мая на 13:00 в Деснянском суде Киева, по адресу проспект Владимира Маяковского, 5В.

Фото: facebook.com/pumamgo

Ранее сообщалось, что в воскресенье во время столкновения на рынке у метро "Лесная" в Киеве задержаны 34 человека.

Несколько десятков агрессивно настроенных молодчиков повредили торговую точку продавца, который два дня назад избил военного пенсионера, и устроили столкновение с полицейскими, в частности бросали камни. В результате пострадали три сотрудника полиции.

Следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.