Биологи оценили, возможно ли воскресить практически исчезнувших северных белых носорогов, говорится в Genome Research.

Ученые проанализировали ядерную ДНК нескольких северных носорогов, полученную из замороженных клеток животных, которые собирали и культивировали последние 30 лет, и обнаружили, что они вполне подойдут для клонирования.

Считается, что северные белые носороги исчезли в дикой природе, во всяком случае, после 2007 года их следов не находили, немногочисленные представители этого вида обитали в зоопарках в США и Чехии. В 2014 году умерли два из трех остававшихся на планете самцов, а в марте этого года - последний из них, Судан. На сегодняшний день в живых осталось только две самки, поэтому никаких надежд на естественное выживание вида не осталось.

Тем не менее исследователи считают, что можно хотя бы попытаться воскресить северных носорогов. В зоопарке Сан-Диего, где до недавнего времени жили животные (последняя самка умерла в 2015 году) за 30 лет собрали ткани восьми неродственных особей. Исследователи получили из них 12 клеточных линий фибробластов, которые сейчас хранятся в криобанке зоопарка и которые можно было бы использовать для клонирования северных белых носорогов.

Ученые из США, Чехии и Великобритании под руководством Тейта Тансталла (Tate Tunstall) из зоопарка Сан-Диего решили сделать полногеномное секвенирование фибробластов, чтобы определить структуру популяции и оценить ее генетическое разнообразие. Генетики отсеквенировали ДНК из девяти клеточных линий, а для сравнения провели полногеномное секвенирование ДНК четырех южных белых носорогов.

Оказалось, что гетерозиготность северных белых носорогов (один из маркеров генетического разнообразия популяции) была даже чуть выше, чем у южных носорогов.

У обоих видов генетическое разнообразие было выше, чем у других видов, находящихся под угрозой вымирания, например, сумчатых дьяволов и борнеоских орангутанов. Также ученые проследили историю обоих подвидов носорогов.

Численность белых носорогов сильно уменьшилась примерно 800 тысяч лет назад и начала восстанавливаться около 100 тысяч лет назад. Носороги разделились на подвиды сравнительно недавно, примерно 80 тысяч лет назад.

Максимального эффективного размера популяция северных носорогов достигла около 40 тысяч лет назад (примерно 15 тысяч способных к размножению особей), популяция южных носорогов - примерно 50 тысяч лет назад (около 10 тысяч особей).

На сегодняшний день эффективный размер популяции северных носорогов оценивается в 1300 особей, популяции южных носорогов - в 2800 особей.

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