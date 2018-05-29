Консервативная партия Канады, находящаяся в оппозиции, предложила правительству страны передать Украине летальное вооружение, которое ранее собирались направить курдам в Ирак.

Об этом передает ТАСС.

"Они позволяют этому оружию пылиться на складах, когда насилие в Украине привело к новому весеннему наступлению, - заявил консерватор Джеймс Безан. - Вместо того, чтобы это оружие лежало без дела, давайте отдадим его в руки людей, которые могут его использовать".

Безан в Консервативной партии активно критикует оборонную политику правящей Либеральной партии.

В начале 2016 года Оттава заявила, что готова предоставить курдскому ополчению, воевавшему тогда с исламистами из группировки "Исламское государство" в Северном Ираке, летальное вооружение на 9,5 млн канадских долларов (около $7,5 млн).

Речь шла о закупке стрелкового и противотанкового оружия, амуниции к нему и оптических прицелов, что и было сделано в конце 2017 года.

Однако ситуация в Ираке изменилась после того, как курды стали требовать независимости от Багдада, и Канада приостановила реализацию своих намерений.

Ранее "Страна" сообщала, что Национальная гвардия получила 500 гранатометов американского производства, а также о том, что американские ПТРК Javelin уже приехали в Украину.