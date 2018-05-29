Основатель Amazon Джефф Безос пообещал использовать свой космический проект Blue Origin для поиска на Луне мест, пригодных для обитания человека. Это он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Безос уверен, что колонизация Луны – единственный шанс выжить для человеческой расы. Бизнесмен отметил, что хотел бы "выйти в космос" вместе с правительством США и Евросоюзом, однако готов проделать этот путь и в одиночку.

По словам основателя Amazon, если человечество не отправится в космос, то ему придется остановить свой рост и развитие на Земле из-за экологических и других факторов. "Это не то будущее, которого я хочу для своих внуков и праправнуков", - подчеркнул Безос.

"Я думаю, мы должны построить постоянную базу для людей на одном из полюсов Луны. Пришло время вернуться на Луну и остаться там", - заявил Безос.

Blue Origin обещает начать первые туристические полеты в космос уже в 2018 г.

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