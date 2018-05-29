Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который голодает 15-й день, согласился на поддерживающую терапию. Об этом сообщает Громадское со ссылкой на сообщение Федеральной службы исполнения наказаний России.

"На это время осужденный Сенцов, который отказался от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что он дал свое разрешение", - заявили в пенитенциарном ведомстве РФ.

В федеральной службе также заявили, что на время отказа от еды у Сенцова "не зарегистрировали ухудшение состояния здоровья".

"На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, которые наступают от длительного голодания", —говорится в заявлении ФСИН.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Как сообщала "Страна", Кольченко написал письмо Сенцову и не одобрил голодовку.

Ранее в Киеве националисты проводят марш за освобождение политзаключенных.

Мы писали, что в апреле Кремле заявили, что работают над списком Собчак с политзаключенными, в списке значиться Сенцов.