Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что поле, на котором должен был пройти товарищеский матч национальных сборных Украины и Албании, не соответствует нормам стадионов, принимающим матчи национальных сборных.

На ней нет даже зрительских мест, сообщает Footboom.

Шевченко, чья команда проводит тренировочный сбор в Харькове, возлагает вину за вероятный срыв матча на агента, который сработал непрофессионально при организации поединка.

"Если игра с Албанией сорвется, никаких шансов на матч уже не будет. Мы настраиваемся пока на один матч. Если предоставят поле, будем проводить вторую игру. Это ошибка агента, но не обеих Федераций. Такое стечение обстоятельств", сказал Шевченко.

"У нас будут маленькие изменения по второй игре, она сейчас под вопросом. Игра с Албанией должна были состояться в Швейцарии. В связи с тем, что швейцарцы не дали возможность провести вторую игру на их территории, агент перевел игру во Францию. Но стадион, который он предоставил, не соответствует уровню двух сборных. Там даже невозможно было разместить зрителей. ФФУ направила письмо в ФИФА. Мы написали все причины. Такое же мнение и у главного тренера Албании. Дальнейшее решение за ФИФА. Или игра не состоится, или агент найдет подходящее поле", - отметил главный тренер.

Из-за этого ФФУ направила в ФИФА представление на отмену поединка, запланированного изначально на 3 июня. Албанская сторона поддержала предложение украинцев.

Теперь ожидается решение международной федерации футбола. 31 мая состоится первый из двух запланированных спаррингов, в котором Украина сыграет с Марокко.