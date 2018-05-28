В Киеве на проспекте Победы произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

По предварительной информации, пилота мотоцикла сбил водитель зеленого Chevrolet, от чего мотоциклиста отбросило в бордюр, где он врезался в бетона урну и столб. Сразу после аварии автомобиль уехала с места ДТП в сторону метро Святошино. По информации свидетелей, автомобиль мог также быть марки Citroën.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. На месте работает наряд полиции.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", появилось видео с места ДТП под Киевом, где мотоциклист разбился насмерть, потеряв управление.

Ранее мы опубликовали видео с места ДТП с мотоциклом в Киеве, где водитель авто повернула направо из второго ряда.

Также мы писали, что на трассе Киев - Чоп в ДТП погибло шесть человек.