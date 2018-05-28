В Киеве ночью на 28 мая во дворе жилого дома открыли огонь. В два часа ночи соседи насчитали 10 выстрелов и вызвали полицию. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Оказалось, что огонь открыл из стартового пистолета сын, который перед этим пил на лавочке шампанское со своей матерью.

Причиной стрельбы, по его словам, стала скука. Патроны были холостыми.

Фото и видео: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала Страна, в Киеве у ночного клуба произошла стрельба, парню прострелили ногу.

Ранее в Киеве у торгового центра произошла стрельба из автомата.

Также мы писали, что патрульный едва не потерял автомат при задержании девушки, которая нарезала круги на авто в Ржищеве.