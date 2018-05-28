Генетики выяснили, что легенды о происхождении правителей империи из инков очень даже правдивы, сообщает Molecular Genetics and Genomics.

Ученые проанализировали геномы предполагаемых потомков верховных правителей Инков и выяснили, что действительно одна часть из них произошла с юга Перу, а вторая часть - с берегов озера Титикака на границе Перу и Боливии, как о том сообщали устные рассказы якобы зафиксированные в узелковом письме.

Империя инков была крупнейшим государством доколумбовой Америки, которое находилось на территории современных Эквадора, Перу, Боливии, севера Чили и Аргентины.

Предположительно, цивилизация инков появилась в начале XIII века на юге Перу, а первым Инкой, который создал государство и основал его столицу, город Куско, был полулегендарный Манко Капак.

Примерно через 200 лет после основания государство начало захватывать соседние территории и в XV веке превратилось в империю, которая просуществовала около 150 лет, пока в 1572 году не была завоевана испанцами.

Инки сами верили, что первый правитель (вместе с сестрами) пришел из пещеры, расположенной в 50 километрах от Куско.

Официальный имперский миф гласил, что клан, основавший государство, появился "вместе с солнцем" с острова Исла-дель-Соль на озере Титикака, что в 380 километрах от Куско, где родился бог Солнца.

Потомками Инки считались семьи его сыновей за исключением наследника, которых называли панаками. Они хранили мумию Инки и его жены и сохраняли информацию о его царствовании только в устных рассказах и создавая кипу (узелковое письмо), то есть без всякой фиксации в привычном для европейцев письме.

После завоевания государства испанцами, панаки сохранили часть своих владений вокруг Куско, а генеалогия их семейств велась до образования республики Перу в 1824 году.

После этого потомки инков лишились привилегий и перестали считаться отдельной группой. Что касается мумий верховных правителей, то часть из них была, по-видимому, уничтожена испанцами, часть - исчезла.

Тем не менее, перуанским, боливийским и бразильским генетикам под руководством Рикардо Фуджита и Хосе Сандоваля из университета Сан-Маркос в Лиме удалось проследить некоторые семейства панаков по церковным архивам XVIII-XIX веков, Гражданскому реестру Куско XX века, завещаниям и сделкам с недвижимостью.

В результате они собрали образцы тканей у 18 человек из 12 семей предположительных потомков Инков и провели анализ их митохондриальной ДНК (передается по материнской линии) и последовательности Y-хромосомы (передается по отцовской линии).

Для сравнения ученые взяли образцы тканей 282 человек, живущих на территории бывшей империи инков, а также использовали данные анализа геномов 1200 человек, полученные другими исследователями.

Оказалось, что по отцовской линии потомков правителей империи действительно можно разделить на две родственные группы. Общий предок одной из них жил 18 поколений назад (приблизительно 540 лет назад) на севере современной Боливии, в районе озера Титикака и современного города Пуно. Общий предок другой группы жил в районе Куско 30 поколений назад (около 900 лет назад).

По материнской же линии панаки относятся к четырем автохтонным гаплогруппам, которые встречаются у жителей современного Перу, Эквадора, Боливии, Колумбии, Чили и Аргентины.

"Мы пришли к заключению, что аристократы империи инков произошли от двух линий, одна из которых произошла из региона озера Титикака, другая - из горной местности Пакаритамбо в районе Куско. Легенды подтвердились", - говорит Хосе Сандоваль.

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