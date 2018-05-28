Какие международные организации предлагают гранты и стажировки для медицинских работников из Украины, рассказала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас многие международные организации предлагают гранты и стажировки для медицинских работников. Медики платформы INgenius сделали интересную подборку для коллег, посмотрите, возможно вам придется по душе одна из них", - отметила она, перечисляя гранты.

Исследовательский грант от Ассоциации Альцгеймера. Главная цель программы - изучение болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций. Кандидат будет принимать участие в исследовательских проектах, предназначенных для разработки методов лечения и улучшения диагностики неврологических заболеваний. Дедлайн 10 августа 2018 года. Грант от Азиатско-Тихоокеанского союза хирургии коленного сустава, артроскопии и спортивной медицины (APKASS). Это международная программа обмена для ортопедов. Программа имеет целью собрать лучших молодых ортопедов из разных уголков мира, установить контакты между участниками. Выбранные участники вместе с преподавателем будут путешествовать по Азии в течение 3-х недель. Они будут посещать научные симпозиумы, знакомиться с научно-исследовательскими учреждениями и хирургическими процедурами, посещать национальное совещание по спортивной медицине. Дедлайны разные. Грантовая программа от Американской ассоциации хирургии кисти. Можно получить финансирование для инновационных проектов, связанных с хирургией кисти. Резиденты хирургии кисти имеют право подавать заявки. Однако финансирование ограничено (только один кандидат из учреждения) - победитель получит $5,000. Дедлайн: 27 августа 2018 года. Грант на публикацию исследования в журналах от Ассоциации исследований зрения и офтальмологии (ARVO). Для тех, кто пишет научные статьи по актуальным проблемам офтальмологии. Грант покрывает расходы, связанные с публикацией, в одном из трех журналов: IOVS, JOV и TVST. Заявки на соискание гранта рассматривают только о публикациях оригинальных научных статей. ARVO рассматривает все заявки на гранты публикаций, независимо от страны участника проживания. Нет никаких географических ограничений или приоритетов. Дедлайна нет. Ожидать ответ 4-6 недель. Ежегодный учебный грант от Европейского общества эндодонтологии (ESE). Программа для поддержки развития специалистов на ранней стадии их карьеры. Можно получить финансирование научных исследований или инновационных проектов в профильной отрасли.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

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