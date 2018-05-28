В курортном поселке Кирилловка Запорожской области подтоплено около 50% баз отдыха.

На видео видно, как большая площадь покрыта слоем воды около 50 сантиметров, вместо дорог образовались залитые водой каналы.

По данным ГСЧС, по состоянию на 15:00 28 мая около 50% баз отдыха подтоплены водой на 15-20 см.

Видео: Youtube.com/Борис Очкусь

Как отметили в ГСЧС, сегодня, 28 мая, утром в поселковом совете Кирилловки было проведено заседание штаба по ликвидации последствий непогоды.

Местная власть приняла решение о выделении двух тракторов для перевозки людей с Бирючего острова, а также о привлечении спасателей.

"По состоянию на 15:00 около 100 человек перевезли тракторами. Еще 30 машин и около 100 человек, которые находились на самом проблемном участке, спасатели на автомобиле высокой проходимости САРМ отбуксировали на безопасную территорию. Кроме того, спасатели на спецтехнике перевезли ребенка с переломом на проезжую часть дороги для дальнейшей госпитализации", - проинформировали в ведомстве.

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