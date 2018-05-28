Армия США приступает в декабре 2018 года к испытаниям нового экзоскелета Onyx для нижних конечностей военных, которые внешне напоминают уже поступившие в продажу экзоскелеты для гражданских.

Предполагается, что эти устройства сделают бойцов американской армии более сильными и выносливыми - система управления Onyx способна определять, по какой местности передвигается боец, идет ли он налегке или несет груз.

В случае, если оператор идет налегке по ровной местности, то экзоскелет просто отключается, но начинает оказывать поддержку, если боец начинает спускаться с горы или подниматься на нее или принимает груз и несет его.

Американские военные уже проводили испытания нескольких экзоскелетов, включая роботизированные ноги HULC, разрабатываемые Калифорнийским университетом.

По итогам проверок специалисты объявили, что при передвижении по сложной местности экзоскелеты перестают облегчать бойцам движение и даже в некоторой степени препятствуют ему.

Дело в том, что при ходьбе, например, по овражистой местности бойцам приходится часто совершать ногами движения, которые экзоскелеты просто не могут поддержать. В конечном итоге перемещения испытателей превращались в борьбу с экзоскелетом и заканчивались даже большим утомлением, чем если бы бойцы двигались без помощи дополнительных устройств.

Новый экзоскелет Onyx, разрабатываемый американской компанией Lockheed Martin, содержит несколько миниатюрных сервоприводов, которые наоборот облегчают движение бойцу. При этом, как утверждает разработчик, устройство способно адаптироваться к движениям своего оператора и эффективно поддерживать его, сообщает Breaking Defense.

Масса нового экзоскелета составляет 6,4 килограмма. Для восьмичасовой работы устройства необходим аккумуляторный модуль массой 2,7 килограмма и 5,4 килограмма для 16 часовой работы. В настоящее время разработчики занимаются поиском более легких, но и более емких аккумуляторов.

Ожидается, что испытания экзоскелета Onyx займут у военных чуть больше года. По их итогам Армия США выдаст Lockheed Martin рекомендации по доработке устройства.

Американская компания рассчитывает получить контракт на поставку устройств и начать их производство в 2020 году.

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