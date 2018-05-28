Сотрудники управления защиты экономики во Львовской области разоблачили заведующую кассой отдела розничного бизнеса одного из банков Львова, бездействие которой привело к потере банком значительной суммы средств.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Правоохранители установили, что 42-летняя финансистка приняла заведомо поддельные заявления на выдачу наличных от имени клиентов банка, не убедилась, что они присутствуют в отделении, не идентифицировала их подписи и лицо на основании паспортов или других документов. В результате были присвоены средства на общую сумму 655,4 тыс. грн.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении правонарушения, которое наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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