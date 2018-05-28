Кассир львовского банка сама отдала мошенникам без документов сотни тысяч гривен
Сотрудники управления защиты экономики во Львовской области разоблачили заведующую кассой отдела розничного бизнеса одного из банков Львова, бездействие которой привело к потере банком значительной суммы средств.
Об этом сообщает UBR со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Правоохранители установили, что 42-летняя финансистка приняла заведомо поддельные заявления на выдачу наличных от имени клиентов банка, не убедилась, что они присутствуют в отделении, не идентифицировала их подписи и лицо на основании паспортов или других документов. В результате были присвоены средства на общую сумму 655,4 тыс. грн.
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении правонарушения, которое наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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