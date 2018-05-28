Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать народного депутата Украины Антона Геращенко. Об этом парламентарий написал на своей странице в сети Facebook.

"Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать. Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии. Призыв фиксировать военные преступления российских военных, Следственный комитет и суд трактует, как призывы к терроризму с моей стороны. Конечно все это абсолютный бред", - написал нардеп.

Он добавил, то что делают российские военные и наемники в Украине и в Сирии "и есть ни что иное кто международный государственный терроризм".

"Решение Басманного суда о моем заочном аресте, также как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю, как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", - резюмировал Геращенко.

В России против Геращенко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети Интернет), максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Как сообщала Страна, ранее российский суд оставил в силе заочный арест для украинского пранкера, заявлявшего о сотнях трупах в Кемерово.

Также Россия заочно арестовала нардепа Парасюка и еще троих граждан Украины.

Мы писали, что суд в России заочно арестовал двух членов "Правого сектора" и его пресс-секретаря Артема Скоропадского.