С начала 2017 года хакеры украли разных криптовалют на сумму около 1,2 млрд долларов, но это число может быть много больше, потому что существование более, чем 1500 наименований различных платежных средств, серьезно осложняет отслеживание в том числе и краж.

Часто небольшие компании, которые выпустили собственную криптовалюту, которая не пользуется большим спросом, скрывают информацию о кражах, чтобы не повредить репутации.

Об этом сообщает Reuters.

"Одна из проблем, которую мы видим вдобавок к преступной деятельности, такой как распространение наркотиков и отмывание денег с помощью криптовалют, - это кража этих токенов плохими ребятами", - заявил Дейв Джеванз, главный исполнительный директор компании CipherTrace.

По оценкам Джеванза, из 1,2 млрд долларов были восстановлены около 20% или меньше.

Ранее "Страна" сообщала, что в США хотят выяснить, кто играет курсом биткоина и других криптовалют, а также о том, что курс Bitcoin скатился до минимума за полтора месяца.