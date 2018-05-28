Украинского полярника и биолога Николая Весельского эвакуировали с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" из-за острого аппендицита. Его увезли в больницу в чилийском городе Пунта-Аренас. Об этом глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий написал на странице в Facebook.

Для этого ученые провели специальную спасательную операцию.

"Все сработало как часы: сначала за нашим полярником со станции "Палмер" сквозь лед пробился американский ледокол "Лоренс М. Голд", уже вместе наш и американский врачи оказали на борту дополнительное лечение, пока сутки транспортировали пациента до ближайшее аэропорта - на остров Кинг -Джордж, на чилийскую станцию ​​"Фрей", - написал глава научного антарктического центра.

На "Фрей" уже через несколько часов приземлился специальный рейс - военно-воздушные силы Чили предоставили военно-транспортный самолет со своим медперсоналом, и он забрал украинца на материк, в ближайший чилийский госпиталь", - сказано в сообщении.

Пока полярник находится под наблюдением врачей.

Фото: facebook.com/evgen.dykyj

Как сообщала Страна, на капитальный ремонт украинской станции в Антарктиде потратят миллионы гривен.

Мы писали, что в гости к украинским полярникам в Антарктиде приплыл морской слон и уснул в лодке.