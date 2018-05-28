В Херсонской области вблизи с. Раденск Олешковского района по состоянию на 20.00 горит около сотни гектаров леса, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"28 мая, около 13.30 вблизи с. Раденск Олешковского района на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.

По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства продолжается тушение низового пожара на площади около 100 га в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах.

"Верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет", – отмечено в сообщении.

Спасателями организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью недопущения распространения огня.

"Авиацией осуществлено 12 сбросов воды (51 тонна воды), а именно: на вертолете МИ-8 МО Украины 7 сбросов (14 тонны воды) и самолетами АН-32П ДСНС 5 сбросов (37 тонн воды)", – сказано в сообщении.

На помощь спасателям направлены 27 человек личного состава и 10 ед. техники повышенной проходимости ГУ ГСЧС Запорожской и Николаевской областей, дополнительно приведены в готовность подразделения ГУ (У) ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 40 человек личного состава и 10 ед. техники повышенной проходимости.

Фото: dsns.gov.ua

К ликвидации пожара привлечены 157 чел. и 53 ед. техники, из них от ДСНС 101 чел. и 27 ед. техники, в том числе 3 ед. авиационной техники (от ДСНС - 2 самолета АН-32П, от Минобороны - вертолет МИ-8), от лесного хозяйства 56 чел. и 26 ед. техники, из них 3 трактора.

Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС в Херсонской области.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео пожара на Крещатике накануне финала ЛЧ.

Мы писали, что в Чернобыле спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности.

Также стало известно, что в Киеве 15-летний парень спас жителей высотки от масштабного пожара.