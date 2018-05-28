За 4 месяца 2018 года реализация кирпича украинскими предприятиями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала более чем на 50%.

Традиционно в весенний период в Украине наблюдался определенный дефицит кирпича. Но в этом году впервые за много лет на складах производителей кирпича фиксируются остатки продукции. Это отражается на загруженности кирпичных заводов.

На сегодняшний день в Украине нет ни одного завода по производству кирпича, который бы круглогодично работал на полную мощность. Об этом сообщает СтройОбзор.

Падение спроса на строительные материалы отмечает сокращение количества новых строительных проектов (главным образом жилых) в стране через низкий платежеспособный спрос со стороны населения и отсутствие ипотечных и других программ. Некоторое время застройщики пытались подогревать его через собственные программы кредитов и рассрочек. Но и этот ресурс, судя по всему, тоже уже исчерпывается.

По итогам I квартала 2018 индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2017 упал на 0,3%, производство кирпича сократилось в I квартале 2018 года на 3%.

Как сообщала Страна, ранее в Украине за год резко упало производство водки и коньяка.

Также в Украине в апреле резко сократилось производство автомобилей.

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