Во вторник, 29 мая, в Украине тепло, очень тепло и умеренно тепло. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Очень тепло - на западе, +25 +29 градусов. Умеренно тепло - на востоке, +22 +24 градуса.

"Дождей мало, небольшие осадки вероятны в Винницкой и Житомирской области, возможно, они коснутся запада Одесской области. И все. Ветер северо-восточный, умеренный, на юге усилится до штормовых порывов. В Киеве завтра будет сухо и +27 градусов", - сообщила она.

С пятницы возможно увеличение дождей и понижение температуры воздуха. В субботу-воскресенье иногда даже ожидается ниже 20 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Страна, ранее синоптик показала карту погоды в Украине и предупредила о приближении жары после Троицы.

Мы писали, что синоптик показала, где в Украине будет хорошая погода на Троицу, а где пройдут дожди с грозами.

Также появилось видео, как города и села на Закарпатье засыпало градом с перепелиное яйцо.