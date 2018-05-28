В Кременчуге Полтавской области завалилась труба котельной "Теплоэнерго", которая находится на Третьей Занасыпи во дворах домов на ул. Мичурина. Об этом сообщает "Телеграф".

По словам местных жителей, труба "сложилась вдвое" утром 28 мая, около 6.35.

Фото: telegraf.in.ua/

Труба завалилась на строение котельной. Никто из граждан не пострадал. Если бы упала на другой бок, то оказалась бы как раз на детской площадке. На верхушке упавшей трубы можно увидеть базовые станции мобильных операторов, возможно, падение трубы приведет к ухудшению связи.

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