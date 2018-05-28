Всемирно известный музыкант, общественный деятель и основатель благотворительного фонда, направленного на борьбу со СПИДом, сэр Элтон Джон, который приехал в Украину, встретился с 10-летним мальчиком Львом Агеевым.

Именно этого кроху Элтон Джон хотел усыновить в 2009 году в Макеевке, но не получил разрешение от тогдашних властей. Об этом сообщает "Украина Молодая".

Публичная встреча состоялась в Киеве через 9 лет во время фестиваля КуражБазар, который проходит в эти дни Артцентр - Платформа.

Фото: umoloda.kiev.ua

Мальчик был вынужден уехать из родной Макеевки из-за конфликта на Донбассе, он приехал на встречу с Элтоном Джоном при содействии фонда "АнтиСПИД" Елены Пинчук.

Лев пришел к певцу вместе с отцом и охотно позировал на фоне старых фотографий, сделанных во время посещения Элтоном Джоном детского дома в Макеевке в 2009 году, когда он впервые встретил маленького Агееева.

Фото: umoloda.kiev.ua

Фото: umoloda.kiev.ua

В 2009 году Элтон Джон посетил приют в Макеевке, где обратил внимание на 14-месячного ВИЧ-инфицированного мальчика. Певец и его партнер Дэвид Ферниш захотели усыновить ребенка, но им отказали, потому что в нашей стране не признают однополые браки, поэтому мужчины считались одиночками.

В 2014 году сообщалось, что с началом войны именно Элтон Джон помог мальчику и его брату Артему вместе с бабушкой переехать во Львов из Макеевки.

Фото: umoloda.kiev.ua

Как сообщала "Страна", Элтон Джон выступит в Киеве по приглашению дочери Кучмы.

Также "Страна" писала, что Элтон Джон заявил о выходе на пенсию. Леди Гага, The Killers и Coldplay запишут для него альбом.