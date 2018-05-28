Евросоюз призывает Россию признать свою ответственность в катастрофе МН-17 на Донбассе и помочь найти виновников трагедии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Все 28 стран-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого следствия и всех усилий, чтобы найти тех, кто это совершил. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям по установлению виновных", - заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини.

Ранее международная группа следователей под руководством прокуратуры Нидерландов официально заявила, что ракета, сбившая "Боинг" в июле 2014 года, был доставлена на территорию Украины из воинской части Курска.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полностью согласен с выводами международной комиссии о причастности России к катастрофе и призвал ее признать свою вину.

Напомним, "Boeing 777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Как сообщала "Страна", Украина подаст в суд ООН меморандум против Россией из-за гибели пассажиров рейса MH17.

Также "Страна" писала, что Малайзия выяснила имена 100 подозреваемых в крушении рейса МН-17 на Донбассе.