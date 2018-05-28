В понедельник, 28 мая, "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского газового холдинга.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта - лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", - отмечается в сообщении.

Как сообщала "Страна", Стокгольмский арбитраж посадил за стол переговоров "Нафтогаз" и "Газпром".

Напомним также, что в "Газпроме" пообещали снизить транзит газа через Украину в 10 раз.