В воскресенье, 27 мая, на рынке у метро "Лесная" в Киеве произошли столкновения националистов с правоохранителями, были задержаны 34 человека. Несколько десятков агрессивно настроенных людей повредили торговую точку продавца, который избил военного пенсионера. В результате пострадали три сотрудника полиции.

Позже в соцсети появилось видео, как наряд полиции во время погрома на рынке стал кордоном возле находящегося рядом магазина "Roshen".

На эту особенность обратил внимание пользователь Александр Волков, который опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"Сначала думал, что это шутка, но после появления видео оказалось, что не шутка. Во время погрома на рынке "Лесной" вся полиция защищала находящийся рядом магазин Roshen. Ну и комедия", - написал Волков.

Как сообщала "Страна", следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Также "Страна" писала, что трех задержанных за погром на рынке у станции метро Лесная из РОВД перевезли в ИВС.