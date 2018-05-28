В Тернопольской области произошло ДТП на автодороге Подволочиск - Скалат, в результате которого погибли двое человек, еще трое были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Авария произошла 27 мая около 23:45.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat на участке между селами Ивановка и Качановка, Подволочиского района не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Всего в иномарке находилось пять человек - все жители села Ивановка. В результате удара водитель и 19-летний пассажир погибли на месте ДТП. Остальных пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Их состояние медики характеризуют как очень тяжелое.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 3 УКУ.

Фото: tp.npu.gov.ua

Фото: tp.npu.gov.ua

Фото: tp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Тернополе владельцы евроблях пытались отбить у полиции изъятый Infiniti.

Напомним также, что в Тернопольской области Audi с молодой компанией слетел в пруд, три человека погибли.