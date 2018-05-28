В пятницу, 25 мая, посетитель Третьяковской галереи металлическим столбиком ограждения несколько раз ударил по известной картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", оставив серьезные повреждения. Испорченный экспонат изъяли.

После возвращения в экспозицию картина Репина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе. Об этом сообщает "Медуза".

В отношении 27-летнего нападавшего завели уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия. Расходы по реставрации картины предложил взять на себя Сбербанк.

Стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5-10 миллионов рублей.

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство городских новостей "Москва"

Как сообщала "Страна", крымские музеи покажут Интерполу картины Айвазовского, но Украине не отдадут.

Напомним также, что киевские власти хотят дерусифицировать Музей русского искусства в столице.