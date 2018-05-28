Итоги минувшего евросезона для Шахтера можно считать нормальными. У Динамо дела, конечно, похуже. В новом рейтинге УЕФА, "горняки" занимают 14 место, а "бело-синие" расположились на 23 месте.

Клубный рейтинг коэффициентов за сезон считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА текущего сезона. Этот рейтинг вкупе с рейтингом за четыре предыдущих сезона определяет посев клубов при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Лучшие 65 клубов Европы по рейтингу УЕФА

Фото: uefa.com

Подсчет коэффициентов

Коэффициент ЛИБО являет собой сумму всех очков, набранных клубом за пять лет, ЛИБО приравнивается к рейтингу ассоциации за тот же период (выбирается более высокий показатель из двух). Новая система подсчета действует с сезона 2018/19.

Для матчей до сезона 2017/18 включительно

Начисление очков в Лиге чемпионов УЕФА

Вылет в первом отборочном раунде - 0,5 очка

Вылет во втором отборочном раунде - 1 очко

Участие в групповом этапе - бонусные 4 очка

Победа на групповом этапе - 2 очка

Ничья на групповом этапе - 1 очко

Выход в 1/8 финала - бонусные 4 очка

За выход в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал клубам дополнительно начисляется по очку.

NB: За вылет в третьем отборочном раунде или раунде плей-офф дополнительные очки не начисляются, поскольку клубы переходят в Лигу Европы УЕФА и получают очки за участие в ней.

Начисление очков в Лиге Европы УЕФА

Вылет в первом отборочном раунде - 0,25 очка

Вылет во втором отборочном раунде - 0,5 очка

Вылет в третьем отборочном раунде - 1 очко

Вылет в раунде плей-офф - 1,5 очка

Победа на групповом этапе - 2 очка

Ничья на групповом этапе - 1 очко

Клубам гарантированно начисляется минимум два очка за выход в групповой этап, а также по одному очку дополнительно за попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал.

* Результаты серии пенальти не влияют на систему подсчета.

Для матчей с сезона 2018/19

Начисление очков в Лиге чемпионов УЕФА

Участие в групповом этапе - 4 очка

Победа на групповом этапе - 2 очка

Ничья на групповом этапе - 1 очко

Выход в 1/8 финала - 4 очка

За выход в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал клубам дополнительно начисляется по очку.

NB: За вылет в третьем отборочном раунде или раунде плей-офф дополнительные очки не начисляются, поскольку клубы переходят в Лигу Европы УЕФА и получают очки за участие в ней.

Начисление очков в Лиге Европы УЕФА

Вылет в предварительном раунде - 0,5 очка

Вылет в первом отборочном раунде - 1 очко

Вылет во втором отборочном раунде - 1,5 очка

Вылет в раунде плей-офф - 2,5 очка

Победа на групповом этапе - 2 очка

Ничья на групповом этапе - 1 очко

Клубам гарантированно начисляется минимум три очка за выход в групповой этап, а также по одному очку дополнительно за попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал.

* Результаты серии пенальти не влияют на систему подсчета.



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