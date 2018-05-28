Итоги минувшего евросезона для Шахтера можно считать нормальными. У Динамо дела, конечно, похуже. В новом рейтинге УЕФА, "горняки" занимают 14 место, а "бело-синие" расположились на 23 месте.
Клубный рейтинг коэффициентов за сезон считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА текущего сезона. Этот рейтинг вкупе с рейтингом за четыре предыдущих сезона определяет посев клубов при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.
Лучшие 65 клубов Европы по рейтингу УЕФА
Фото: uefa.com
Подсчет коэффициентов
Коэффициент ЛИБО являет собой сумму всех очков, набранных клубом за пять лет, ЛИБО приравнивается к рейтингу ассоциации за тот же период (выбирается более высокий показатель из двух). Новая система подсчета действует с сезона 2018/19.
Для матчей до сезона 2017/18 включительно
Начисление очков в Лиге чемпионов УЕФА
Вылет в первом отборочном раунде - 0,5 очка
Вылет во втором отборочном раунде - 1 очко
Участие в групповом этапе - бонусные 4 очка
Победа на групповом этапе - 2 очка
Ничья на групповом этапе - 1 очко
Выход в 1/8 финала - бонусные 4 очка
За выход в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал клубам дополнительно начисляется по очку.
NB: За вылет в третьем отборочном раунде или раунде плей-офф дополнительные очки не начисляются, поскольку клубы переходят в Лигу Европы УЕФА и получают очки за участие в ней.
Начисление очков в Лиге Европы УЕФА
Вылет в первом отборочном раунде - 0,25 очка
Вылет во втором отборочном раунде - 0,5 очка
Вылет в третьем отборочном раунде - 1 очко
Вылет в раунде плей-офф - 1,5 очка
Победа на групповом этапе - 2 очка
Ничья на групповом этапе - 1 очко
Клубам гарантированно начисляется минимум два очка за выход в групповой этап, а также по одному очку дополнительно за попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал.
* Результаты серии пенальти не влияют на систему подсчета.
Для матчей с сезона 2018/19
Начисление очков в Лиге чемпионов УЕФА
Участие в групповом этапе - 4 очка
Победа на групповом этапе - 2 очка
Ничья на групповом этапе - 1 очко
Выход в 1/8 финала - 4 очка
За выход в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал клубам дополнительно начисляется по очку.
NB: За вылет в третьем отборочном раунде или раунде плей-офф дополнительные очки не начисляются, поскольку клубы переходят в Лигу Европы УЕФА и получают очки за участие в ней.
Начисление очков в Лиге Европы УЕФА
Вылет в предварительном раунде - 0,5 очка
Вылет в первом отборочном раунде - 1 очко
Вылет во втором отборочном раунде - 1,5 очка
Вылет в раунде плей-офф - 2,5 очка
Победа на групповом этапе - 2 очка
Ничья на групповом этапе - 1 очко
Клубам гарантированно начисляется минимум три очка за выход в групповой этап, а также по одному очку дополнительно за попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал.
* Результаты серии пенальти не влияют на систему подсчета.
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