Во Львове, на конечной остановке на проспекте Красной Калины, 109 полностью выгорела маршрутка, которая курсировала по маршруту №42. Об этом сообщает Zaxid.net.

Вызов о пожаре спасателям поступил 28 мая в 16:38. "В момент возникновения пожара пассажиров в салоне автомобиля не было, поэтому обошлось без жертв. Машина была припаркована возле конечной остановки. Когда на место прибыли пожарные, маршрутка практически вся была охвачена огнем", - сообщили в ГосЧС.

Маршрут №42 обслуживается частным перевозчиком "АТП-14630".

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych





Пожар ликвидировали через 15 минут, однако огонь полностью уничтожил автомобиль.

"Заметив возгорание под капотом, водитель маршрутки сначала сам пытался потушить пожар, однако пламя очень быстро распространилось на все авто. Причины возгорания в настоящее время неизвестны", - отметили спасатели.

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