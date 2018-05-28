Российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова обокрали на гастролях в городе Павлове. Из фуры артиста воры вынесли декорации для шоу и восемь сценических костюмов.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

Заявление о краже в полицию подал директор местного физкультурно-оздоровительного комплекса, на территории которого и были припаркованы фуры с костюмами и декорациями. Всего было похищено восемь костюмов кордебалета. Ущерб оценивается примерно в $11 тысяч.

Окончательная оценка украденного будет дана по результатам расследования. Уголовное дело пока не возбуждено.

Концерт Филиппа Киркорова "Я" состоится в Павлове сегодня, 28 мая, отсутствие костюмов на расписание артиста не повлияет.

Как сообщала "Страна", боевики ИГИЛ планировали теракт на концерте Киркорова в Махачкале.

Также "Страна" писала, что Киркорова вывели из себя шелестом за кадром. Он в ярости выпалил в эфире: "А нельзя не шуршать и пойти на@й отсюда?".