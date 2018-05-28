В курортном поселке Кирилловка Акимовского района, расположенном на Федотовой косе в Азовском море, в результате сильного шторма 26 мая ряд баз отдыха до сих пор остаются подтопленными.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Спасатели эвакуировали около 200 отдыхающих на безопасную территорию, отбуксировали 30 автомобилей.

По словам начальника сектора по связям с общественностью ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлии Барышевой, в Кирилловке в ряде случаев уровень воды на территориях достигал полуметра.

По состоянию на 28 мая подтопленными остается половина баз отдыха в Кирилловке. На данный момент уровень воды на территориях таких баз достигает 15-20 см.

Спасатели ГСЧС и местные власти проводят спасательную операцию по эвакуации отдыхающих, находящихся на базах отдыха острова Бирючий, расположенного в конце Федотовой косы.

"Местная власть приняла решение о выделении двух тракторов для перевозки людей с о.Бирючий на косу Федотову и потом автобусами в центр Кирилловки. По состоянию на 15 часов 28 мая эвакуировано 100 человек. Еще около 100 человек и 30 автомобилей, которые находились на проблемном участке дороги, спасатели отправили на безопасную территорию", - рассказала Барышева.

В областном главке ГСЧС подчеркнули, что ситуация контролируемая, пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщала "Страна", в ГосЧС назвали 6 областей Украины, которым грозят подтопления.

Напомним также, что синоптики обещают в Украине тропическую жару с ливнями и грозами.