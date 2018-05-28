Сегодня, 28 мая, российский миллиардер Роман Абрамович приехал в Израиль в качестве нового репатрианта, переселенца. Олигарх прибыл около 13:00 в Бен-Гурион на частном самолете. Об этом сообщают "Вести".

По словам собеседника издания, самолет Абрамовича прибыл к первому терминалу международного аэропорта. Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях - к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему выписали удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут").

Из Бен-Гуриона новый репатриант Роман Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку. По неуточненным данным, сделал он это в Герцлии. Что касается международного паспорта ("даркона"), то на данном этапе не ясно, получил ли его Абрамович сразу.

О возможной репатриации Романа Абрамовича в израильских СМИ сообщалось еще на прошлой неделе. Также высказывались предположения, что он должен прибыть в страну 24 или 25 мая. Утверждалось, что миллиардер, в последние годы проживавший в Лондоне и владеющий футбольным клубом "Челси", получил отказ в продлении визы от британских властей. Его предыдущая виза истекла 25 мая. Отказ же последовал в связи с ужесточением миграционных правил, принятых властями Великобритании в отношении российских предпринимателей на фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По данным Forbes, у Абрамовича серьезные бизнес-интересы в Израиле, которыми он управляет в компании Millhouse и Ervington. Он также щедро жертвует в Израиле на благотворительные цели.

Роману Абрамовичу есть где жить в Израиле. В 2015 году он приобрел в Неве-Цедеке (старейший квартал Тель-Авива) недвижимость за 25 млн долларов.

В целом состояние Абрамовича оценивается в 11,4 миллиарда долларов.

Отметим, что репатрианты - это лица, которые по причинам экономического, социального или личного характера добровольно переселились в страну своего гражданства или происхождения с целью постоянного проживания.

Как сообщала "Страна", британские власти назвали Абрамовичу условие для продления визы. В канцелярии британского премьера уточнили, что рассматривают обстоятельства нахождения в Соединенном Королевстве лиц, получивших визу как инвесторы.

По данным журналистов, предыдущая виза у владельца лондонского футбольного клуба "Челси" истекла больше трех недель назад, а новую ему пока не выдали.