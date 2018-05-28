После завершения футбольного сезона в Европе и финала Лиги чемпионов, в УЕФА начали подводить итоги и определили десятку лучших голов Лиги чемпионов УЕФА-2017/18. Приятно отметить, что в этот престижный рейтинг попал и гол полузащитника донецкого Шахтера Фреда, который он положил итальянской Роме со штрафного.

Итак, топ-10 самых красивых голов Лиги чемпионов от УЕФА

1. Криштиану Роналду ("Ювентус" - "Реал" 0:3) - первый матч 1/4 финала, 03.04.2018

Комментарий технических наблюдателей УЕФА: Невероятный пример техники и атлетизма.



2. Гарет Бейл ("Ливерпуль" - "Реал" 1:3) - финал, 26.05.2018

Комментарий технических наблюдателей УЕФА: Решающий гол в финале - еще один блестящий акробатический удар.

3. Гонсало Игуаин ("Ювентус" - "Тоттенхэм" 2:2) - первый матч 1/8 финала, 13.02.2018

Комментарий технических наблюдателей УЕФА: Могло показаться, будто завершить этот "стандарт" было просто. Но на самом деле это совсем не так...

4. Антуан Гризманн ("Атлетико" - "Рома" 2:0) - групповой этап, 22.11.2017

Комментарий технических наблюдателей УЕФА: И еще один великолепный удар серез себя.

5. Эдин Джеко ("Челси" - "Рома" 3:3) - групповой этап, 18.10.2017

Комментарий технических наблюдателей УЕФА: Прекрасный проникающий пас и не менее классное завершение ударом с лета.

6. Гарет Бейл ("Боруссия" Д - "Реал" 1:3) - групповой этап, 26.09.2017

Комментарий технических наблюдателей УЕФА: Великолепный удар внутренней стороной стопы.

7. Фред ("Шахтер" - "Рома" 2:1) - первый матч 1/8 финала, 21.02.2018

Комментарий технических наблюдателей УЕФА: Идеально точный штрафной, обеспечивший горнякам волевую победу.

Видео: Мир Футбола

8. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити" - "Шахтер" 2:0) - групповой этап, 26.09.2017

Комментарий технических наблюдателей УЕФА: Отменный дальний удар.

9. Лоренцо Инсинье ("Наполи" - "Шахтер" 3:0) - групповой этап, 21.11.2017

Комментарий технических наблюдателей УЕФА: Еще один блестящий выстрел с дальней дистанции.

10. Криштиану Роналду ("Реал" - "Боруссия" Д 3:2) - групповой этап, 06/12/2017

Комментарий технических наблюдателей УЕФА: Мощный обводящий удар из-за пределов штрафной.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА назвали сборную лучших футболистов Лиги чемпионов по итогам турнира.