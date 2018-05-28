Израиль выступил против любого иранского присутствия на всей территории Сирии. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Ликуд".

Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается Сирии, то наша позиция ясна: мы считаем, что в любой части Сирии нет места иранскому военному присутствию в каком-либо виде. Это, разумеется, отражает не только нашу позицию, я могу с уверенностью сказать, что это также отражение взглядов многих на Ближнем Востоке и за его пределами", - сказал премьер.

"На следующей неделе я еду в Европу, где встречусь с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и, возможно, с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Я обсужу с ними вопрос усмирения ядерных амбиций Ирана и обуздания экспансии Ирана на Ближнем Востоке", - продолжил глава израильского Кабмина.

Нетаньяху также добавил, что "наиболее четко изложит позицию Израиля".

"У нас есть опыт, было время, когда мы одни противостояли этим двум угрозам, но я думаю, что ситуация изменилась к лучшему", - сказал он.

Премьер заявил, что Израиль "работает по предотвращению создания направленного против него иранского военного присутствия в Сирии", а также "действует против передачи смертоносных видов оружия из Сирии в Ливан или их производства в Ливане".

Как сообщала "Страна", опубликовано видео уничтожения авиацией Израиля зенитного комплекса "Панцирь-С1" в Сирии.

Ранее разведка США предупредила, что Иран готовит удар по Израилю с территории Сирии.