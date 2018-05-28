Федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер планирует встретиться с американским коллегой до конца недели, чтобы убедить американскую сторону не вводить таможенные ограничения на экспорт стали и алюминия из ЕС в США. Напомним, США пригрозили Германии торговой войной с Европой из-за "Северного потока 2".

О встрече двух министров сообщает телеканал NTV.

Немецкий политик анонсировал "интенсивные переговоры" с комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем и министром торговли США Вильбуром Россом, которые состояться на саммите Организации экономического сотрудничества и развития в Париже в начале июня.

"Мы в начале решающей недели", - заявил он перед началом встречи глав минфинов ЕС в Брюсселе.

По словам Альтмайера, федеральное правительство использует ближайшие дни, "чтобы поговорить о такой сделке, которая будет отвечать интересам всех".

"Это означает, что мы готовы согласиться с американцами по пунктам, которые необходимы во взаимных интересах", - пояснил политик.

Как сообщала "Стрна", президент США Дональд Трамп отложил введение ввозных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики до 1 июня.

Также "Страна" писала, что из-за американских санкций против России мир ждет взлета цен на алюминий, никель и медь.