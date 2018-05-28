Киевское Динамо проводит довольно активную трансферную политику в летнее межсезонье. Напомним, что коуч "бело-синих" Александр Хацкевич рассказал о том, кто уже покинул команду.

Для усиления состава Динамо обратилось с предложением к турецкому Бешикташу купить Дениса Бойко и Домагоя Виду. Об этом собщает Ua.tribuna со ссылкой на турецкий портал Fotospor.

Киевский клуб готов заплатить за обоих футболистов 3,5 миллионов евро.

Турки же хотят выручить с этой сделки 5 миллионов евро.

Денис Бойко выступает за Динамо на правах аренды, которая рассчитана до лета. Украинец провел 18 матчей в составе киевлян, в которых пропустил 15 голов и 8 раз сохранил ворота сухими.

Домагой Вида после перехода зимой провел за Бешикташ 15 матчей и забил 1 гол.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо купило у Палмейраса полузащитника Че Че.